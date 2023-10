Ogromne kwoty dla "gwiazd TVP". Posłanka mówi wprost

Gościem kolejnego odcinka programu "Gra o głosy" była posłanka Joanna Mucha. Odniosła się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, że topowe gwiazdy TVP zarabiają krocie, np. Danuta Holecka może liczyć miesięcznie na 40 - 50 tys. zł plus dodatki. - Trzeba bardzo dokładnie zbadać tę sprawę, bo ci prezenterzy mieli popodpisywanych po kilka umów, które dotyczyły tych samych zakresów obowiązków. Trzeba sprawdzić, czy nie doszło do pewnego rodzaju oszustwa - mówiła w programie Mucha. Dodała, że to nie politycy powinni o tym decydować, ale prokuratura i sąd.

