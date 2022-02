Ogromna przewaga Donalda Tuska. Polityk opozycji reaguje na sondaż

W sondażu przeprowadzonym przez SW Research dla "Rzeczpospolitej" ponad jedna trzecia ankietowanych wskazała Donalda Tuska jako lidera opozycji. Blisko trzykrotnie przeskoczył on Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołownię, którzy zajęli kolejno drugie i trzecie miejsce. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. - Zupełnie mnie to nie martwi. Ja nie mam wrażenia, abyśmy mieli ambicję bycia liderem opozycji. My jesteśmy i chcemy być liderem propozycji programowych. To jest najważniejsze - stwierdził. - Być może Tusk uważa, że jego nazwisko jest wystarczającą rękojmią tego, co będzie. Ale my mamy inny pomysł. Chcemy, aby Polacy dzięki naszemu programowi wiedzieli, dlaczego mają na nas głosować. Na tym się koncentrujemy - wskazał Zalewski. - Także ja się w ogóle nie przejmuję tym sondażem, wręcz przeciwnie - bardzo się cieszę, bo nie o to nam chodzi - podsumował.