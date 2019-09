Ogromna asteroida zbliża się do Ziemi. Niepowtarzalne zjawisko już tej nocy. Czy to już koniec świata?

Asteroida 1998 FF14 zbliża się do Ziemi. Już najbliższej nocy znajdzie się blisko naszej planety. Czeka nas niesamowite widowisko. Czy oznacza ono szybkie nadejście końca świata?

Asteroida 1998 FF14 została odkryta w 1998 roku i od tamtej pory znajduje się na liście NEO (obiektów blisko Ziemi). Asteroida ma ok. 430 metrów średnicy. Jest prawie dwa razy większa niż Pałac Kultury i Nauki stojący w centrum Warszawy.

1998 FF14 pędzi w kierunku Ziemi z prędkością 80 tys. km/h. Jeżeli asteroida wejdzie w ziemską atmosferę i uderzy w naszą planetę, wówczas dojdzie do końca świata.

Naukowcy śpią jednak spokojnie. NASA szacuje, że obiekt minie naszą planetę w odległości 0,028 au [jednostki astronomicznej], czyli ok. 4 158 731 km. Z perspektywy Ziemskich odległości wydaje się to bardzo daleko, jednak kiedy spojrzymy na tę odległość z perspektywy kosmosu, wówczas asteroida znajdzie się niebezpiecznie blisko. Dla porównania dystans między Ziemią a Słońcem wynosi prawie 150 mln km.

Asteroida 1998 FF14 najbliżej naszej planety znajdzie się ok. godziny 3 w nocy z 23 na 24 września. Obiekt w najbliższych latach jeszcze kilkukrotnie zbliży się do Ziemi. W 2026 roku minie naszą planetę w odległości 15 mln kilometrów, a w 2085 roku będzie to 27 mln kilometrów.