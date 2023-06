Nie tylko w Warszawie. Tłumy ludzi wyszły na marsz

Donald Tusk od wielu tygodni mobilizował zwolenników opozycji, by 4 czerwca wybrali się do Warszawy i wzięli udział w marszu, który ma być pewną formą sprzeciwu wobec obozu władzy. Dlatego też w niedzielny poranek do stolicy wyruszyły setki autokarów z całej Polski. Jednak nie wszyscy byli w stanie wybrać się do Warszawy. Z myślą o takich osobach zorganizowano osobne wydarzenie w Krakowie.