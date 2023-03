Ogród zoologiczny pokazuje, co zrobiło dziecko. Film ku przestrodze

"W ogrodach zoologicznych nie wolno wspinać się ani siadać na ogrodzeniach i barierkach. Mają one zapewniać bezpieczeństwo mieszkańcom zoo oraz zwiedzającym. Dlatego wybierając się do zoo nie wchodź na ogrodzenia i ZOOchowuj się!" - czytamy we wpisie Śląskiego Ogrodu Zoologicznego.