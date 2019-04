Ogórek i Ziemkiewicz domagali się przeprosin od Muzeum Polin. Jest reakcja

Jest decyzja sądu ws. prywatnego aktu oskarżenia Magdaleny Ogórek i pozwu Rafała Ziemkiewicza przeciwko Muzeum Polin. Publicyści domagali się reakcji ws. wystawy, na którym przedstawiono ich wpisy z Twittera.

Ogórek domagała się przeprosin od Muzeum Polin, twierdząc, że doszło do "haniebnego występku" oraz "opresyjnej propagandy politycznej". Z kolei dyrektor placówki, prof. Dariusz Stola, tłumaczył, że celem wystawy "nie było piętnowanie autorów wpisów, ale zwrócenie uwagi na problem antysemityzmu".

To jednak nie przekonało Magdaleny Ogórek, która wniosła prywatny akt oskarżenia . Pozew zapowiedział też Rafał Ziemkiewicz. Jednak jak informuje "Gazeta Wyborcza", Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia umorzył postępowanie ws. Ogórek, która odwołała się od tej decyzji. Z kolei pozew Rafała Ziemkiewicza został zwrócony pod koniec listopada 2018 roku.

Do sprawy odniósł się sam zainteresowany. Ziemkiewicz napisał na Twitterze, że doniesienia "GW" są nieprawdziwe. "Pozew został mi zwrócony bo odważny p. Stola go nie odebrał ukrywając się metodą Michnika i Czuchnowskiego" - czytamy w sieci (pis. oryg. - przyp. red.). "Nic straconego. Przypisał mi coś co nie miało miejsca więc ustalę jego adres" - dodał publicysta.