Oglądali zabójstwo na żywo. Mogą ponieść konsekwencje

Do dramatu doszło w piątek w mieście Gradacac na północnym wschodzie Bośni i Hercegowiny. Jak podał portal The Balkan Insight, sprawca - Nermin Sulejmanovic, kulturysta i trener personalny, influenser, w przeszłości notowany za przemyt narkotyków i napaść na policjanta - transmitował w mediach społecznościowych, jak strzela do byłej żony.