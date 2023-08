Ogień na popularnej europejskiej wyspie. Strażacy pokazali koszmarny widok

Teneryfa w ogniu. Do groźnego pożaru doszło na terenie parku narodowego na jednej z popularnych hiszpańskich Wysp Kanaryjskich. Lokalne władze ewakuowały na Teneryfie ok. 150 mieszkańców miast Arafo i Candelaria na wschodzie wyspy. Na nagraniu opublikowanym przez Guardia Civil widać służby walczące z ogniem. W nocy ze środy na czwartek z szalejącym żywiołem walczyło ponad 250 strażaków wspieranych przez wojsko i ochotników Czerwonego Krzyża. Dramatyczne wideo opublikowała agencja Associated Press. Na miejsce wysłano samoloty gaśnicze, a władze sklasyfikowały pożar jako poziom 2 w czterostopniowej skali 0-3. Szef regionalnego rządu Wysp Kanaryjskich Fernando Clavijo przekazał, że "sytuacja wymknęła się spod kontroli". Przez ogromne wysuszenie terenów i porywiste wiatry walka z pożarem jest bardzo utrudniona. Teneryfa to popularny wakacyjny kierunek. Uwielbiana przez Polaków wyspa przyciąga tłumy turystów. Ogień pojawił się w rejonie wulkanu Teide, jednej z turystycznych atrakcji wyspy. Obecnie nie ma informacji o ofiarach.