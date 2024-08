Ogień na południu Chorwacji. Ludzie uciekali z domów. Nocna walka z żywiołem

Południowa część Chorwacji zmaga się z pożarami. Ponad 100 strażaków i kilka samolotów gaśniczych walczyło w nocy z pożarem we wsi Žrnovnica w rejonie Splitu. Ogień zbliżył się do domów mieszkańców i apartamentów na wynajem, jest nadal aktywny, ale strażakom udało się zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Część turystów opuściła wynajmowane kwatery, uciekając w bardziej bezpieczne miejsce. Nie ma informacji o poszkodowanych lub ofiarach. Agencja Associated Press udostępniła nagrania z wtorkowej akcji służb. To kolejny w ostatnim czasie pożar, z którym zmaga się Chorwacja. Tamtejsze służby w lipcu i sierpniu kilkukrotnie walczyły z pożarami wzdłuż wybrzeża Morza Adriatyckiego, którymi sprzyjają susza, wysokie temperatury i silny wiatr.

