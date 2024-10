Oficjalnie wsparli Harris. Przekazali też: Nie jest idealna

Obecnie Trump pragnie nałożyć cła w wysokości 200 proc. czy nawet 500 proc. na samochody z Meksyku i zamierza prowadzić politykę monetarną, która mogłaby doprowadzić do konfliktu z Rezerwą Federalną, co groziłoby katastrofą dla światowej gospodarki. Tygodnik przypomina również, że połowa członków jego poprzedniego gabinetu nie popiera go w tegorocznych wyborach.