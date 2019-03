Oficer wojska z zarzutami. Miał spoliczkować dwie kobiety

Szeregowe Olga i Weronika miały zostać spoliczkowane przez oficera wojska Piotra K. On zaś twierdzi, że to wszystko w ramach ćwiczeń. Prokuratura postanowiła oskarżyć mężczyznę i sprawa trafiła do sądu.

Według oficera to nie był policzek, a odepchnięcie twarzy (East News, Fot: Beata Zawrzel)

Dwa lata więzienia - to kara, którą może ponieść oficer Wojska Polskiego Piotr K. za spoliczkowanie dwóch szeregowych Olgi i Weroniki. Sprawę rozstrzygnie sąd garnizonowy.

Wszystko zaczęło się od szkolenia z walki wręcz w listopadzie 2018 roku. To wtedy miały zostać poszkodowane dwie szeregowe. Olga i Weronika walczyły w innych grupach, ale obie twierdzą, że zostały spoliczkowane po tym, jak zareagowały śmiechem na jedno z zadań. Jego uczestnicy mieli wyzwolić w sobie agresję, warczeć na siebie w parach.

Poza spoliczkowaniem kobiet do jednej z nich oficer miał się też wulgarnie odezwać. Zareagowała żandarmeria. Oskarżony twierdzi jednak, że tylko realizował program. I nie spoliczkował, a odepchnął twarz, by pokazać, jak może zachować się osoba, która chce odebrać żołnierzowi broń.

Obrońca oskarżonego Piotra K. zwrócił uwagę, że nigdy wcześniej nikt nie zgłaszał zastrzeżeń do sposobu prowadzenia zajęć przez oficera. - Jak można prowadzić zajęcia z walki wręcz bez walki wręcz? Na slajdach? - zauważył.

