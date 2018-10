Ofiary molestowania w Teatrze Akademickim opowiedziały swoje historie. "Poczułam jego wzwód i to było straszne"

Kobiety molestowane przez Ryszarda A., dyrektora Teatru Akademickiego w Warszawie, zabrały głos. Opisały wstrząsające historie z czasów, gdy były jego podopiecznymi. Mężczyzna wielokrotnie nadużył wobec nich swojej władzy.

Ujawniona na początku września w programie "Superwizjer" TVN-u afera z dyrektorem Teatru Akademickiego w Warszawie zmobilizowała jego ofiary do opisania swoich historii. Jedną z nich jest Justyna, która dziś pracuje w szwedzkim banku, ale dobrze pamięta czasy, gdy 10 lat temu trafiła do Teatru Akademickiego w Warszawie.

"Tata kierownik", jak kazał się nazywać jego dyrektor Ryszard A., chciał od niej czegoś więcej niż tylko dobrego aktorstwa. Pierwszy raz uświadomił jej to w pubie, gdzie przyszli z grupą, ale zostali na chwilę sami.

Gdy przez przypadek dotknęła jego nogi, wziął jej rękę i "położył sobie na kroczu". - Poczułam jego wzwód i to było straszne, oznaczało, że ja, jako studentka, go podniecam - mówi w rozmowie z "Superwizjerem".

Po udanym spektaklu, w którym zagrała rolę, przyszedł, by jej pogratulować. Spróbował ją pocałować. - Kiedy ja nie chciałam, zaczęliśmy się trochę szamotać i on powiedział, że "teraz zrobisz mi l..a". Złapał mnie ręką za kark i próbował przyciągnąć mnie do swojego krocza - opisuje Justyna.