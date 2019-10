Oferował pomoc w rodzicielskich porwaniach. Sebastian J. zatrzymany

Mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu. "Mógł dopuścić się porwania rodzicielskiego oraz pomagać w takich działaniach innym osobom" - donoszą media.

- Mam kilka udokumentowanych przypadków, jeśli chodzi o tzw. porwania rodzicielskie i pomoc w nich udzielaną przez Sebastiana J. On sam zaprzecza, aby robił to za pieniądze - skomentował dziennikarz TVN, który zajmuje się sprawą. - Mężczyzna twierdzi, że robi to z pobudek wyższych, chce pomagać rodzicom, ojcom szczególnie, w odzyskiwaniu kontaktu ze swoimi dziećmi, bo uważa, że system jest niesprawiedliwy i krzywdzi rodziców, a zwłaszcza ojców - dodał.