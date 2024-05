"Ofensywa jest prowadzona". Gen. Polko o aktywności Rosji w Europie

Gen. Roman Polko mówił w programie "Newsroom WP", że Rosja nie może walczyć z NATO otwarcie, więc sięga po dywersję, "nieludzką broń demograficzną" i "agresję informacyjną". - Ta ofensywa jest prowadzona - podkreślił wojskowy. Fakt, że o hybrydowych działaniach Rosji na Zachodzie mówi się coraz głośniej ocenił pozytywnie. - To jest ostrzeżenie, by Europa nie popadała w letarg, żeby społeczeństwa nasze bardziej się ożywiły, lepiej współpracowały ze służbami, by były tak czujne, jak społeczeństwo izraelskie - podsumował Polko.

Rozwiń