Odwołany prokurator krajowy podjął decyzję. Wyraźny znak dla Bodnara

We wtorek prokurator generalny Adam Bodnar polecił prokuratorom Prokuratury Krajowej, aby bez jego zgody nie publikowali żadnych informacji na stronie PK oraz na koncie w mediach społecznościowych. "Traktujemy to jako próbę cenzury" - stwierdzono we wtorkowej uchwale zgromadzenia prokuratorów Prokuratury Krajowej.