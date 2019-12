Odwołanie Mariana Banasia. PiS ma już "plan B". Niestety potem potrzebny będzie jeszcze "plan C"

Politycy PiS mają już gotowy "plan B", mający przymusowo usunąć Mariana Banasia ze stanowiska prezesa Najwyższej Izby Kontroli. To jednak dopiero początek, bo potem PiS miałby problem z powołaniem następcy "pancernego Mariana". Na przeszkodzie kandydatów partii rządzącej stanie opozycja w Senacie. Dlatego powstaje tajemniczy "plan C".

- Jesteśmy gotowi na "plan B", o którym mówił premier . Czas honorowej dymisji już się skończył. Przykro to mówić, ale musimy z nim iść na ostro - mówi WP poseł PiS związany z sejmową komisją ds. kontroli państwowej, która nadzoruje pracę NIK. Bunt "pancernego Mariana" przeciwko oczekiwaniom samego prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego powoduje zdumienie polityków tej partii. Gotowi są już do działania.

- Dodamy punkt, że na wniosek Prokuratura Generalnego Sejm dokonuje ponownej oceny, czy zarzuty wobec prezesa NIK pozwalają mu dalej pełnić funkcję. Odbywałoby się to zwykłą większością głosów - ujawnia w rozmowie z WP poseł PiS.

Afera Mariana Banasia. Jak odwołać szefa NIK?

Dodajmy, że zgodnie z aktualnymi przepisami pozycja prezesa NIK jest bardzo mocna. Według ustawy można go odwołać w przypadku złożenia dymisji, choroby, powodującej niezdolność do pełnienia obowiązków, złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, albo skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa.

Do tego ostatniego punktu w sprawie Banasia jest jeszcze bardzo daleko. W sprawie niejasności dotyczących jego oświadczeń majątkowych doniesienie dopiero trafiło do prokuratury. Mało tego im bardziej politycy PiS żądają honorowej dymisji od Mariana Banasia, tym mocnej prezes NIK trzyma się swojego stanowiska. Dał temu wyraz już w piątek, publikując oświadczenie, że gotowy jest bronić się przed zarzutami, aż do wyroku sądowego.