Odwołanie ks. Andrzeja Dymera. Posłanka składa zawiadomienie. "Ksiądz drapieżca"

Posłanka wyjaśniła, że w poniedziałek wezwała hierarchów kościelnych do złożenia zawiadomienia ws. duchownego. - To było obowiązkiem, który nakłada Kodeks karny na osobę, która uzyska wiedzę na temat przestępstwa - mówiła Scheuring-Wielgus, wyjaśniając, że w związku z brakiem reakcji ze strony biskupów, to ona składa zawiadomienie do prokuratury.