Odwet USA za zamach w Kabulu. Nowe informacje z Pentagonu

Zamach w Kabulu. Przyznało się Państwo Islamskie

W czwartek 26 sierpnia w Kabulu doszło do serii eksplozji. To efekt zamachów samobójczych, do których doszło w pobliżu lotniska w stolicy Afganistanu. Zginęło co najmniej 170 Afgańczyków i 13 żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych.