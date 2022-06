Odwet Ukraińców na Wyspie Węży. Są zdjęcia satelitarne

Przypomnijmy, że Wyspa Węży stała się symbolem zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę już pierwszego dnia wojny. To wówczas do sieci wyciekło nagranie dźwiękowe, na którym słychać wymianę zdań między żołnierzem rosyjskiej marynarki a ukraińskim pogranicznikiem. Ukraińscy pogranicznicy odpowiedzieli w bardzo dosadny sposób agresorom i odmówili wykonania wysyłanych przez nich poleceń. Wówczas najeźdźcy rozpoczęli ostrzał. Na początku media podawały informację o tym, że 13 ukraińskich żołnierzy poległo. Kilka dni później jednak okazało się, że dzielni pogranicznicy z Wyspy Węży trafili do rosyjskiej niewoli. W ramach wymiany jeńców pod koniec marca br. wrócili do swojej ojczyzny.