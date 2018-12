Odwet Romana Giertycha. Pozwie prokuratora krajowego

Roman Giertych poinformował, że pozwie Bogdana Święczkowskiego. Zapowiedź padła tuż po umorzeniu dochodzenia, wszczętego w sprawie słów mecenasa. Wczoraj WP informowała o tym jako pierwsza. Sprawa dotyczyła słów adwokata odnośnie Donalda Tuska.

Sprawa dotyczy wydarzeń z połowy października 2016 r. Giertych był gościem dwóch programów informacyjnych. Na pytanie w TVN24 czy boi się Zbigniewa Ziobro odpowiedział, że to prokurator generalny ma powody do obaw. - Jak zostaną postawione zarzuty Donaldowi Tuskowi to ktoś będzie musiał ponieść za to odpowiedzialność. Na pewno ten prokurator, ale może również on [Ziobro - przyp.] - mówił.