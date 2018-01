Odważny gest Joanny Górskiej. Pokazała się bez peruki

W ostatnie dni grudnia wszyscy składamy sobie życzenia – prywatnie, przez telefon, ale też za pomocą mediów społecznościowych. Te od Joanny Górskiej są szczególne, bo dziennikarka ma za sobą trudny rok. Mimo to na jego koniec wykonała odważny gest – pokazała się bez peruki.

Joanna Górska zniknęła z anteny Polsatu i Polsat News we wrześniu. Widzowie byli zaniepokojeni. Wreszcie w październiku na swoim profilu na Facebooku napisała, że "czas powiedzieć, o co chodzi". Pokazała zdjęcie w chustce na głowie i przyznała, że jest chora. "Wrócę, jak tylko będę mogła. Wierzących proszę o modlitwę, niewierzących o trzymanie kciuków. Badajcie się! To bardzo ważne. Im szybciej się wie, tym większe szanse" – napisała dziennikarka i wywołała ogromne poruszenie nie tylko wśród swoich fanów. Wszyscy deklarowali, że trzymają za nią kciuki, radzili, by włosami się nie przejmowała i myślała pozytywnie.