Odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Sąd Najwyższy zdecyduje, kto się nim zajmie

Tomasz Komenda nie chciał, by sprawę jego odszkodowania rozpatrywali wrocławscy sędziowie. Sąd Okręgowy we Wrocławiu, do którego wpłynął pozew niesłusznie skazanego, przychylił się do tej prośby. Ostatecznie to Sąd Najwyższy zdecyduje, kto zajmie się postępowaniem.

Tomasz Komenda chce otrzymać wysokie odszkodowanie (PAP, Fot: Paweł Supernak)

- Wśród sędziów, którzy mogliby zostać wylosowani, jest sędzia, który skazał Tomasza Komendę za zbrodnię, której nie popełnił - mówił w rozmowie z reporterką WP mec. Zbigniew Ćwiąkalski, prawnik Tomasza Komendy.

Tłumaczył w ten sposób wniosek o zmianę składu sędziowskiego, który ma rozpatrzyć sprawę odszkodowania dla mężczyzny. We wtorek Sąd Okręgowy we Wrocławiu, do którego wpłynął pozew w tej sprawie, zwrócił się do Sądu Najwyższego o przekazanie jej innemu sądowi - poinformowało RMF FM.

Tomasz Komenda i jego mecenas złożyli wniosek o zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie na 25 lat więzienia oraz za 18-letni pobyt w więzieniu, w czasie którego mężczyzna był szykanowany i bity. Chodzi o 18 mln zł zadośćuczynienia, czyli milion zł za każdy rok w więzieniu oraz 811,5 tys. zł odszkodowania.

Tomasz Komenda chce odszkodowania za 18 lat więzienia

W połowie kwietnia "Fakt" dowodził, że do sprawy śmierci 15-letniej Małgosi - o którą obwiniono Komendę - oddelegowano śledczych powiązanych z przestępcami. Stanisław O., który w przeszłości został skazany, postawił Komendzie zarzut zabójstwa oraz wniósł o areszt. Potem sprawę mu odebrano i inny prokurator podpisał akt oskarżenia.

Komenda po wyjściu z więzienia twierdził, że przeżył tam piekło. - Karaluchy i szczury, których jest tam mnóstwo, miały większe prawa niż ja. Gdy bili mnie na spacerniaku, strażnicy odwracali głowy - opisywał. Po 18 latach odzyskał wolność.