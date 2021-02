Odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Mecenas Zbigniew Ćwiąkalski: ważne, by mógł zacząć normalnie żyć

- Z całą pewnością jest to rekordowe odszkodowanie. Przyznano nam w całości odszkodowanie, które myśmy wyliczyli, taką dość oryginalną metodą rewaloryzacji średniego wynagrodzenia. Sąd się w tej sprawie z nami w pełni zgodził. Jeśli chodzi o zadośćuczynienie to sąd przyznał dwie trzecie tej kwoty. Ono jest i tak rekordowe - mówi Wirtualnej Polsce mecenas Zbigniew Ćwiąkalski.

Odszkodowanie dla Tomasza Komendy. Ćwiąkalski: to nie zwróci mu straconych lat

Pełnomocnik Tomasza Komendy przyznał, że choć odszkodowanie jest rekordowe, to nikt nie zwróci jego klientowi straconych lat, ani nie jest w stanie wynagrodzić mu w żaden sposób tego, co przeżył przez te lata w więzieniu.

Mecenas Ćwiąkalski podkreślił, że choć odszkodowanie jest rzeczywiście rekordowe, to najważniejsze jest to, by jego klient mógł wrócić do normalnego życia. - By zrzucił to wszystko z siebie i mógł cieszyć się swoją rodziną - dodał pełnomocnik Tomasza Komendy.