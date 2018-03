Odszedł mróz, ale został śnieg i deszcz. Pogoda na 6, 7 i 8 marca

Temperatura w całym kraju będzie na plusie. Niestety, jej wzrost nie gwarantuje lepszej pogody. Najbliższe dni będą stały pod znakiem opadów śniegu i deszczu.

We wtorek na słoneczną pogodę będą mogli liczyć jedynie mieszkańcy północy Polski. Na pozostałym obszarze kraju będzie padać deszcz i śnieg - informuje portal cumulus.wroc.pl.

Uważać muszą kierowcy środkowej i południowej Polski, bo na drogach pojawi się gołoledź. Termometry pokażą od zera do plus jednego na wschodzie do nawet pięciu stopni na południu i zachodzie.