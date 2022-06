Odsłania prawdę o życiu w Kaliningradzie. "Polacy nie chodzą tu z karabinami"

Oczywiście są ludzie bogaci w Kaliningradzie, najczęściej w branży budowlanej. Natomiast powiedzieć, że w Kaliningradzie są oligarchowie, to przesada. To znaczy są oligarchowie moskiewscy, bo gubernator, który rządzi od 2016 roku, przyjechał z Moskwy, jest członkiem partii Jedna Rosja i osobą, która ma w najwyższych kręgach władzy dobre znajomości i całkiem niezły dostęp do Putina, co się bardzo liczy w przypadku władz regionalnych. On przywiózł ze sobą czysto moskiewskie interesy, moskiewski kapitał i oligarchów, którzy starają się mocno ten region kolonizować (bo wcześniej był lekki zastój). W regionie to się niekoniecznie podoba, ale oczywiście obwód jest bardzo zależny od Moskwy pod każdym względem. Musimy pamiętać, że jest to też region mocno zmilitaryzowany. Ja go postrzegam w taki dualistyczny sposób - z jednej strony jest to region, w którym rzeczywiście ludność cywilna jest dosyć zwesternizowana, jest tam stosunkowo dużo ludzi o proeuropejskich, proliberalnych poglądach. W tej chwili toczy się tam dużo spraw z nowymi represyjnymi ustawami o dyskredytacji Sił Zbrojnych Rosji, czyli de facto jest tam dużo ludzi, którzy głośno mówią, że trwa wojna i się tej wojnie sprzeciwiają. Tych spraw w Kaliningradzie jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców. Są to praktycznie rekordziści po Moskwie i Petersburgu. A z drugiej strony jest tam wiele jednostek wojskowych, stacjonuje tam Flota Bałtycka, są wojskowi i ich rodziny, jest cały aparat urzędniczy, są służby specjalne, więc jest duży segment ludzi, którzy mają bardzo propaństwowe, bardzo lojalne i konserwatywno-patriotyczne poglądy.