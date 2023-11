Odprawy dla nowych ministrów? Nawet w PiS mówią: "Nie powinni tego brać"

W poniedziałek poznaliśmy skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Wszystko wskazuje na to, że nie popracuje on zbyt długo: sejmowa arytmetyka jest jednoznaczna. Gabinet tworzony przez obóz Zjednoczonej Prawicy nie uzyska wotum zaufania, misja Mateusza Morawieckiego - wszystko na to wskazuje - zakończy się porażką.