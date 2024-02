"Odpowiedzialność ponoszą władze Rosji". MSZ o śmierci Nawalnego

Nawalny to wieloletni opozycjonista w Rosji, który organizował antyputinowskie demonstracje i badał korupcję na najwyższych szczeblach władzy. Aleksiej Nawalny został otruty nowiczokiem pod koniec 2020 roku. Trafił do kliniki w Berlinie. Po wyzdrowieniu wrócił do Rosji, gdzie został zatrzymany w związku z rzekomymi przestępstwami finansowymi.