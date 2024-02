Nawalny nie żyje. Sikorski: jest bohaterem i symbolem

Do informacji tej odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. - Moje serce jest teraz z rodziną Aleksieja Nawalnego, który jest bohaterem i symbolem dla wszystkich rosyjskich demokratów. Winą tego człowieka było to, że rzucił wyzwanie Władimirowi Putinowi. Został skazany w procesie pod fałszywym oskarżeniem, z fałszywymi dowodami. Umieszczono go więzieniu, gdzie przebywał w fatalnych warunkach. Za to wszystko odpowiada Władimir Putin - przekazał PAP szef MSZ.