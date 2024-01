Odpowiedział Morawieckiemu. Ostra reakcja Kosiniaka-Kamysza

Kosiniak-Kamysz zareagował w ten sposób na słowa Mateusza Morawieckiego, które padły podczas czwartkowego Protestu Wolnych Polaków. Były premier zwrócił się do wyborców Trzeciej Drogi. - Może warto się zastanowić, czy wybór był właściwy? Bo potrzebujemy także Was! Potrzebujemy wszystkich, którzy mają dobro Polski w sercu - podkreślał Morawiecki. - Ta demonstracja to pierwszy przystanek do czegoś ważnego - do zmiany władzy, która już tyle zniszczyła: wolne media, demokrację i praworządność - dodał.