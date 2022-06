Odpowiedź NATO na agresję Rosji w Ukrainie. Tysiące żołnierzy wysłanych do Słowacji

Ministerstwo Obrony Słowacji opublikowało we środę 22 czerwca nagranie z ćwiczeń wojsk NATO wraz z informacją, że na terenie Słowacji zostanie rozmieszczonych prawie 3000 żołnierzy wraz ze sprzętem, w ramach wzmocnienia Wysuniętej Obecności NATO. W kontyngencie mają znaleźć się m.in. żołnierze z Czech, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Holandii oraz Słowenii. To właśnie żołnierze ze Słowenii są widoczni na wideo podczas zaawansowanego szkolenia strzeleckiego na poligonie wojskowym w Lest na Słowacji. Zadaniem wielonarodowego kontyngentu na Słowacji będzie wzmocnienie wschodniej flanki NATO, która jest najbardziej narażona na agresję ze strony Rosji. Sojusz w ten sposób kolejny raz pokazuje, że nie akceptuje ultimatum, jakie postawił prezydent Rosji państwom NATO. Władimir Putin już na początku inwazji w Ukrainie powiedział, że nie wycofa się z Ukrainy, jeżeli NATO będzie nadal rozmieszczało swoje wojska w krajach byłęgo bloku radzieckiego, a także jeśli Ukraina nie zaprzestanie dążenia do członkowsta w Sojuszu Północnoatlantyckim.