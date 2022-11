Odnaleziono zwłoki i zorganizowano pogrzeb. "Pochowany" 60-latek wrócił

- Moje drzwi wyglądały jak po włamaniu i miałem do naprawy framugę. W środku było pusto, a panujący zapach był nie do zniesienia. Spotkałem kolegów, a ci patrzyli na mnie jak na ducha. Nie miałem pojęcia, co się stało, kiedy mnie nie było - powiedział dziennikarzom pan Jarosław.