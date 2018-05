Pomylili trumny. Norweg pochowany w Polsce

Fatalna pomyłka pracowników lotniska w Oslo. Zamiast do norweskiego miasta Kristiansand trumnę ze zwłokami 57-latka wysłali do Gdańska. W Polsce na ciało bliskiego czekała z kolei rodzina zmarłego w Norwegii mieszkańca Pomorza. Zakład pogrzebowy przewiózł trumnę do Smętowa Granicznego, gdzie odbył się pogrzeb.

Sprawę pomylenie trumien wyjaśniają polski i norweski resort dyplomacji (Fotolia)

Do Polski trafiło ciało 57-letniego Oyvinda Fredriksena, który zmarł na zapalenie płuc na początku maja w Tromso. Mężczyzna miał zostać pochowany w rodzinnej miejscowości na południu Norwegii, dlatego trumna znalazła się przejazdem w Oslo. Do pomyłki doszło przy odprawie maszyn do Kristiansand i Gdańska.

Pracownicy lotniska po kilku dniach sami zauważyli pomyłkę, prawdopodobnie po rutynowej kontroli dokumentacji. O sprawie poinformowano rodzinę Norwega i Polaka.

- To sytuacja tragiczna dla obu rodzin - powiedział syn zmarłego Norwega stacji TV2.

MSZ pomagają rodzinom

Sprawę wyjaśniają polski i norweski resort dyplomacji. - Ambasada Norwegii w Warszawie została poinformowana o działaniach, jakie rodzina zmarłego powinna podjąć w związku z ekshumacją ciała, a także o właściwości instytucji w Polsce, do których wniosek należy skierować - poinformowało portal mojanorwegia.pl biuro rzecznika prasowego norweskiego MSZ.

Urzędnicy z obu państw spotkali się w piątek, aby ustalić, jak w najlepszy dla rodzin osób zmarłych sposób rozwiązać powstałą sytuację - wyjaśnia polsatnews.pl.

Pogrzeb 57-latka z Norwegii miał się odbyć 18 maja. Pomyłkę wykryto trzy dni wcześniej. To dlatego Polaka, który zmarł w Norwegii nie trzeba ekshumować, bo trumna z jego ciałem wciąż znajduje się w norweskim zakładzie pogrzebowym.

