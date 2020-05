Odmrażanie gospodarki. Wakacje 2020 spisane na straty? Polacy stoją przed wyborem

Epidemia koronawirusa powoli traci na impecie. Państwa świata znoszą kolejne obostrzenia. W Polsce szykujemy się do III etapu odmrażania gospodarki. Czy oznacza to, że wakacje 2020 będziemy mogli spędzić za granicą? Polacy zaczęli zgłaszać się do biur podróży.

Odmrażanie gospodarki. Wakacje 2020 pod znakiem zapytania (zdjęcie ilustracyjne) (Pixabay)