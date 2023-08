Odłóż telefon w pracy i zobacz, co się stanie. Badania nie pozostawiają złudzeń

Trudno wyobrazić sobie dzień bez telefonu. Te małe urządzenia towarzyszą nam praktycznie przez cały czas, również w pracy. Na biurku, w kieszeni, w torebce wiszącej obok na krześle. A co by się stało, gdyby dla odmiany zostawić go w domu? Jak telefon wpływa na jakość i wydajność naszej pracy?