Odłączyła pacjenta od respiratora. Irytował ją dźwięk

Do zagrażającego życiu zdarzenia doszło we wtorek, w godzinach wieczornych, w Mannheim, mieście leżącym w południowo-zachodnich Niemczech. 72-latka, zirytowana hałasem, jaki wydaje z siebie respirator, po prostu wyłączyła go, odcinając tym samym od tlenu leżącą obok niej 79-letnią pacjentkę.