Odkryli, że był na spotkaniu z Tuskiem. "Dziś bawi się w dziennikarza"

Tusk odniósł się także do pytań o słowa Sikorskiego. - Nie, Radosław Sikorski nie ujawnił rozmowy na sopockim molo, ponieważ mówił o spotkaniu, w którym uczestniczyło myślę około 40 osób, dyplomatów ze strony polskiej i rosyjskiej i oczywiście podczas tego spotkania Putin nie proponował żadnego rozbioru Ukrainy, tylko wysuwał takie aluzje, insynuacje, że Ukraina składa się z różnych wątków historycznych, Lwów był polskim miastem. I generalnie była to rozmowa, która nie pierwszy i nie ostatni raz podkreślała bardzo lekceważący i niechętny stosunek Putina do Ukrainy - dodał Tusk.