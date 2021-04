Odkryli grę Putina ws. szczepionek na COVID w Europie. "Działania niemoralne"

Zgodnie z raportem Unii Europejskiej, Rosja i Chiny, używając manipulacji i dezinformacji, próbują podzielić mieszkańców Europy ws. szczepionek na COVID-19. Doniesienia skomentowała w czwartkowym programie "Newsroom WP" dr Aneta Afelt z Zespołu ds. COVID-19 Polskiej Akademii Nauk i ICM UW. - Z mojego punktu widzenia naukowca, takie działania są nieetyczne i niemoralne. Nie wyobrażam sobie tego, żeby osoba, która jest specjalistą w swojej dziedzinie, kwestionowała osiągnięcia naukowe i wyniki badań, które są poparte danymi sprawdzającymi efektywność terapii czy podawanych szczepień. Jeżeli wątpimy lub nasza wiedza jest niewystarczająca, co jest oczywiście naturalne i możliwe, to z mojego punktu widzenia zaufanie autorytetom naukowym jest dużo bardziej efektywne. Da nam to większy zysk w codziennym życiu, niż opieranie się na doniesieniach medialnych czy internetowych, które pochodzą z niepewnych źródeł - stwierdziła specjalistka.

