Odejścia z Nowoczesnej. Dwustu działaczy na Podkarpaciu rezygnuje

Polityczny rozłam w Nowoczesnej. Około 200 działaczy ugrupowania z regionu podkarpackiego złożyło rezygnację z członkostwa w partii - podał portal interia.pl za PAP.



Masowe odejście ok. 200 działaczy z podkarpackiej Nowoczesnej oznacza de facto likwidację struktur w tym regionie. Zostało w nich zaledwie 13 osób.

W liście, który wcześniej skierowała do krajowych władz partii, podkreśliła że "na Podkarpaciu Koalicję w pełni zdominowała Platforma Obywatelska, spychając Nowoczesną do roli dodatku o marginalnym znaczeniu dla całego projektu", a członkowie ugrupowania byli namawiani przez ludzi Grzegorza Schetyny do przejścia na ich stronę.