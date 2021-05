Odbudowa Pałacu Saskiego? Nie tak łatwo. Działka należy do miasta

Jak dowiedziała się WP, stołeczny ratusz postawił warunki, po spełnieniu których może dojść do przekazania działki i odbudowy Pałacu Saskiego. Pierwszy, to zwrot części budynku na placu Bankowym. Oznaczałoby to wyprowadzkę z tego miejsca Wojewody Mazowieckiego. Obecnie ratusz ma tylko 15 procent budynku, co rodzi stałe problemy z zarządzaniem nim.