Wideo Najnowsze niemcy + 2 ewa wanatkoronawirus oprac. Anna Kozińska 49 min. temu Od zamknięcia granic przez koronawirusa nie była w Polsce. "W Niemczech nie ma zakazów" Dziennikarka Ewa Wanat mieszka w Niemczech. W programie specjalnym WP mówiła, że ulice mimo wprowadzonych przez rząd restrykcji nie opustoszały.... Rozwiń No właśnie jak to obostrzenia wygl … Rozwiń Transkrypcja: No właśnie jak to obostrzenia wyglądają w Niemczech porównując je z tymi obostrzeniami w naszym kraju i przede wszystkim czy Niemcy się do nich stosują Dzień dobry Witam no one wyglądają bardzo podobnie podejrzewam nie wiem bo w Polsce Niestety od momentu kiedy zamknięto granice nie byłam w tej chwili jest tak że od dwóch dni nakaz nie zakaz wychodzenia z domu bo takie też czytałam w Polsce komentarzu to nie jest zakaz tylko zalecenia że należy opuszczać mieszkania tylko w takich wypadkach dozwolone jest uprawianie sportu spacerowanie wychodzenie z psem na świeżym powietrzu w dwie osoby albo w kilka osób ale muszą być te osoby które razem w jednym gospodarstwie domowym Ja byłam wczoraj i dzisiaj też w parku od wczoraj obowiązują te regulacje i nad rzeką przedwczoraj i jest mu na drzewo w takim dużym parku pośrodku Berlina w samym centrum piedad env200 200 hektarów jest taki ruch właściwie jak w sobotę albo w niedzielę czyli dużo ludzi grube spacerują biegają chodzę z kijkami jeżdżą na rowerach ale rzeczywiście dwójkami najwyżej ludzie starają się trzymać dystans te 2,5 m ktoś jakaś węża ścieżka to jedna osoba z naprzeciwka idąca przystaje przypuszcza te które jedzie z drugiej strony także to ewidentnie widać na ulicach samochody i ruch jest taki powiedziałabym niedzielny nie jest tak że całkowicie wymarła okolica podobno 300 policjantów czy też plus jeszcze oczywiście tak zwany Ordnung z and czyli strażnicy miejscy pilnują tego żeby ludzie się stosowali do tych zasad ale ja nie widziałam przez te 2 dni i nikogo na ulicy w sklepach nie ma papieru to nowego ale i mydła w supermarketach ale nie ma dużo ludzi i wszyscy też trzymają odległość wczoraj widziałam z Byłam świadkiem jak jedna pani krzyczała na na kogoś kto za blisko podjechał do niej z wózkiem no i tak to wygląda jak niemiecka służba zdrowia jest przygotowana do walki z koronami i porównuje się ten współczynnik śmiertelności Niemiec i chociażby Wielkiej Brytanii to Niemcy wypadają tutaj bardzo dobrze czy to tak jak sugerują kociak brytyjski media to jest bardzo dobre przygotowanie służby zdrowia bardzo dobre wyposażenie szpitali jak to wygląda tam na miejscu Ja i tak kocha to jest taki najważniejszy jest tytuł który w tej chwili codziennie daje konferencje i który liczy też wszystkie przypadki i tak dalej wczoraj też opuściłam wywiad na swoim stoper 8 na zazdrostkę to jest taki najważniejszy wirusolog który od 17 lat pracuję nad wykonano wirusami Osiedle ciągle nie wychodzi w tej chwili w telewizji w takim doradcą rozrządu i tak dalej no wytłumaczenie jest parę na to dlaczego ta śmiertelność na razie jest taka niska przede wszystkim Tak twierdzą ci niemieccy wirus w Niemczech bardzo wcześnie rozpoczęto testowanie zrobiono dużo tych testów w tej chwili według różnych szacunków robi się tygodniowo w Niemczech około do 100 do 200 000 testów tygodniowo to jest można sobie policzyć że w ciągu ostatnich kilku tygodni już spora ilość spora liczba ludzi został testowana jest dosyć niska na razie zachorowalność wśród starszych osób to też podkreślano dzisiaj na tej konferencji Instytutu Roberta Kocha w związku z tym że tak wiele tych testów zrobiono jak twierdzą niemieccy wirusa Lady najwięcej w Europie podobno to wykryto też bardzo dużo takich łagodnych