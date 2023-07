Od "strefy beki" do odtajnienia. Przełom ws. obcych cywilizacji

Przełomowy głos w historii

Zdaniem polskiego dziennikarza jeden z najważniejszych wniosków w historii tematu UFO wygłosił William Andrew Ogles, członek Izby Reprezentantów USA. Stwierdził on, że "jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych i (...) zgłaszam się jako ochotnik, który w przypadku odmowy udzielenia Kongresowi informacji na temat UFO zastosuje wobec urzędnika jakiegokolwiek organu bądź programu regułę Holmena". Jak wytłumaczył Kawecki, Reguła Holmena daje prawo do zmiany lub uchylenia przepisów tak, aby doprowadzić do obniżenia pensji, a nawet do zwolnienia konkretnych pracowników federalnych.