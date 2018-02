Od skrajnej lewicy do programu w prawicowej TV. Historia Jakubowskiej

Aleksandra Jakubowska była zwana "lwicą lewicy". Jej poglądy uległy jednak diametralnej zmianie i zbliżyła się do PiS. Teraz została prowadzącą program w prawicowej telewizji braci Karnowskich.

Jakubowska została jednym z gospodarzy programu "Wieczór z…" w telewizji wPolsce.pl. W pierwszym wyemitowanym odcinku podkreśliła, że jest w "luksusowej sytuacji", bo może do programu "zaprosić, kogo chce, mówić o czym chce".

Michał Karnowski, redaktor tygodnika "Sieci" i szef spółki medialnej Fratria produkującej program, we wpisie na Twitterze przekonywał, że to świetny transfer, a w sprawach fundamentalnych, jak ochrona życia, w pełni zgadzają się z Jakubowską. Jeszcze kilkanaście lat temu o takiej zgodzie raczej nie mogłoby być mowy. Droga Aleksandry Jakubowskiej jest podobna do tej, jaką przeszła Magdalena Ogórek. Więcej w niej jednak zawiłości, a zmiana poglądów jest bardziej radykalna.