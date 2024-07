Była 10:45. Oto co pokazały kamery we Władysławowie

Szum fal, wiatr we włosach, zapach olejków do opalania i obcy ludzie leżący niemal obok siebie. Co roku Władysławowo przeżywa prawdziwe oblężenie. Hitem w sieci są zdjęcia, na których widać parawan stojący przy parawanie. Kadry z sobotniego monitoringu potwierdzają, że w tym sezonie szykuje się powtórka z rozrywki.