Od plotek na Facebooku do brutalnych mordów. Seria linczów w Bangladeszu

Już osiem osób padło ofiarą linczów pod mostem Padma w Bangladeszu. Powodem były rozsiewane w mediach społecznościowych plotki o odbywających się tam rytualnych mordach na dzieciach. To nie pierwszy taki przypadek.

Według agencji AFP jeden z pierwszych postów, który wzniecił panikę, przedstawiał zdjęcie budowanego mostu z którego wylewa się krew. "Most na Padmie domaga się krwi i głów ludzi. Bądźcie ostrożni, niech nikt nie chodzi sam, sytuacja w kraju jest bardzo zła". Ten i inne podobne posty były podawane dalej tysiące razy, ale ich efekt nie ograniczył się do internetu.

Walka z wiatrakami?

W rezultacie fali linczów, zamknięto ponad 60 stron na Facebooku i 25 kanałów YouTube oraz 10 innych stron internetowych. Cyrkulacji plotek to jednak w całości nie zatrzymało, bo w internecie wciąż można znaleźć wpisy o rytualnych mordach na budowie mostu. Dlatego banladeskie służby uciekają się do nadzwyczajnych rozwiązań, wysyłając przedstawicieli grup paramilitarnych do wiosek, by ucinać spekulacje za pomocą megafonów i głośników.