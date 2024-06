Od lipca kolejne zmiany. "Gubią się konsumenci i mały biznes"

- W tym gąszczu gubią się zwłaszcza konsumenci i mały biznes. Coraz powszechniej pojawiające się przytwierdzone do butelek nakrętki rozgrzały internet do czerwoności - konsumenci nie rozumieją tego rozwiązania, nie uważają go za potrzebne i wskazują, że jest to po prostu niewygodne. Z drugiej strony mamy całą masę punktów gastronomicznych, których właściciele dopiero co oswoili się z obowiązkiem pobierania opłat za opakowania, a już od lipca muszą wdrożyć nowy i oferować klientom możliwość zakupu posiłku lub napoju w opakowaniu wielokrotnego użytku. Do tego dochodzą kwestie sprawozdawcze i podatkowe - wszystkie te opłaty wraz z opłatą przeznaczaną na uprzątanie terenów publicznych należy najpóźniej do marca przyszłego roku wnieść na konto Marszałka Województwa. Wielu producentów przekąsek może jeszcze nie wiedzieć, że paczki i owijki, w których sprzedają swoje produkty także podlegają ewidencji oraz opłatom - wylicza Dziczek w rozmowie z portalspozywczy.pl