Ochroniarz rzucił się na klienta. Nagranie ze Złotych Tarasów

Niecodzienne obrazki w Złotych Tarasach w Warszawie. Policja udostępniła nagranie świadka, który zarejestrował napaść ochroniarza na jednego z klientów. Jak wyjaśnili funkcjonariusze, mężczyzna wpadł w szał po tym, jak klient chciał złożyć na niego skargę. Chwycił wówczas za baner reklamowy i zaczął nim wymachiwać, kilkukrotnie uderzając spokojnie stojącego przy ladzie mężczyznę. Wszystko zacząć miało się od sprzeczki słownej w jednym ze sklepów z elektroniką na terenie centrum handlowego, ale wydarzenia potoczyły się na tyle źle dla ochroniarza, że ten skończył w areszcie. Agresorem okazał się być 55-letni obywatel Gruzji. "Na miejsce przybyli policjanci z Wydziału Wywiadowczo-Patrolowego śródmiejskiej komendy. Zatrzymali agresywnego pracownika ochrony, okazał się nim 55-letni obywatel Gruzji. Został on przewieziony do komendy, gdzie po nocy spędzonej w celi przeprowadzono z nim dalsze czynności. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty, w tym naruszenia czynności narządu ciała powodując rozstrój zdrowia trwający poniżej 7 dni. Dodatkowo usłyszał zarzuty związane z kierowaniem gróźb oraz znieważenia obywatela Polski z powodu jego przynależności narodowej. 45-letni klient sklepu został przewieziony do szpitala. W wyniku tego zdarzenia doznał niegroźnych obrażeń głowy" - wyjaśniła sprawę stołeczna policja.