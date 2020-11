Ochrona SOP dla Jacka Kurskiego. Nowe informacje

Co więc leżało u podstaw przyznania ochrony Kurskiemu? Według jednych źródeł mogły to być pogróżki adresowane do prezesa, a także demonstracje pod TVP, które rozpoczęły się w ramach Strajku Kobiet. Według innych rozmówców, Kurski miał mieć ochronę już wcześniej. Miała to być prywatna asysta przydzielona przez zarząd TVP. Kolejna, nieoficjalna wersja mówi o tym, że SOP został przyznany prezesowi Telewizji bez żadnego mocnego uzasadnienia.