Jacek Kurski z ochroną. "SOP nie jest prywatną agencją"

Ochrona dla Kurskiego. "Powinien się zgłosić na policję"

- Przepisy w Polsce pozwalają objąć ochroną osobę, która jest z różnych powodów zagrożona, np. osobę zagrożoną porwaniem, sędziego, prokuratora, policjanta, świadka przestępstwa czy świadka koronnego. I takie ochrony realizuje policja. I raczej w przypadku prezesa TVP, o ile czuje się zagrożony, to powinien zgłosić się do policji - uważa były szef CBA.

Ochrona dla Kurskiego. Dlaczego akurat SOP?

- Zdarza się, że niektóre firmy ochraniają swoich prezesów. Jeżeli ochrona ma związek z działalnością spółki, to zarząd lub rada nadzorcza podejmuje decyzje o przyznaniu pieniędzy na ochronę prezesowi, gdyż ochrona zawsze niesie za sobą bardzo poważne koszty finansowe i jest realizowana komercyjnie. Natomiast ta sytuacja słusznie budzi wątpliwości i kontrowersje, bo po prostu pachnie z daleka prywatą, wsparciem kolegi za państwowe pieniądze i spłacaniem politycznego długu. Z uwagi wątpliwości co do zasadności decyzji o przyznaniu ochrony prezesowi TVP decyzja ta powinna być w przyszłości wnikliwie zbadana przez niezależną prokuraturę, pod kątem ewentualnego przekroczenia uprawnień i wykorzystania środków publicznych do celów prywatnych w celu przysporzenia korzyści majątkowej innej osobie. Celowo użyłem przymiotnika "niezależną”, gdyż obecna prokuratura z powodów dla wszystkich oczywistych tej sprawy nie zbada - argumentuje Wojtunik.