Zaskoczenie na konwencji partii Ziobry. Politolog nie ma wątpliwości

- To ostatni moment na obronę RP, by powiedzieć twarde "nie" tym, którzy zmierzają do odebrania nam suwerenności, a co za tym idzie niepodległości - grzmiał Ziobro i mówił, że w Niemczech powstał plan zbudowania UE z jedną walutą, wspólnymi podatkami i jedną armią. - Byłoby to państwo z jednym systemem azylowym. Imigranci mogliby zostać swobodnie rozlokowani do polskich miast i miasteczek - podkreślał.