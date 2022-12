Obywatelskie ujęcie pijanego kierowcy autobusu. Natychmiastowe reakcja pracodawcy

Przy okazji poinformował, że kara to nie wszystko, co nastąpi po piątkowym wypadku. Wprowadzone zostaną nowe procedury, które pozwolą uniknąć podobnych przypadków w przyszłości. "Zaostrzamy w firmie naszą antyalkoholową weryfikację kierowców. Choć zdawała egzamin przez 31 lat, ten jeden raz zawiodła. Zwrócę się też do komendanta policji z wnioskiem o częstsze kontrole" - obiecał właściciel.